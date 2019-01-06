Fenerbahçe'nin Antalya Kampı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün açıklamasına göre Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devre arası çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını yaptı.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen ve yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın da katıldığı idmanda, salonda kuvvet ve denge çalışmaları üzerinde duruldu.



Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Andre Ayew'den Ersun Yanal'a Övgü: Çok İyi Bir Kariyeri Var

Fenerbahçe'de Performansıyla Hayal Kırıklığı Yaratan Diego Reyes, Takımdan Ayrılabilir

Beşiktaş'ın Alman Kalecisi Loris Karius: Adını Bile Duymadığım Kadınlarla Beni Yan Yana Yazıyorlar

Galatasaray, Ivan Marcano ve Alberto Moreno'yu Gündemine Aldı