Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Antalya Kampı

Fenerbahçe'nin Antalya Kampı

58 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devre arası çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen ve yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın da katıldığı idmanda, salonda kuvvet ve denge çalışmaları üzerinde duruldu.

Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:27 Kaynak: AA

serik, Antalya, Fenerbahçe, Spor
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