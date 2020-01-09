Fenerbahçe'nin Antalya kampı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Antalya kampı devam ediyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin Antalya kampı devam ediyor

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ikinci ve son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gineli savunma oyuncusu Simon Falette, takımla ilk antrenmanına çıktı. Kaptan Emre Belözoğlu da idmanda yer aldı. Deneyimli futbolcunun top kapma ve pas çalışması sırasında arkadaşlarına uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Sarı-lacivertli ekipte Alman futbolcu Max Kruse ise salonda çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'nin Antalya kampı devam ediyor

Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:57 Kaynak: AA
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