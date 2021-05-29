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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

29.05.2021 10:21
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde hak kazanan Fenerbahçe'nin play-off turundaki bazı muhtemel rakipleri belli oldu. Şu ana dek temsilcimiz dahil yalnızca 6 takım kesinleşti. Bu takımlar Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Randers, Antwerp ve Sturm Graz.

Fenerbahçe, play-off turundan itibaren katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, bu turu geçmesi halinde gruplara kalacak. Şimdiye dek Sarı-Lacivertliler ile 5 dakım daha kesinleşti. Şampiyonlar Ligi 3. turunda elenen 6 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3. turu geçecek 8 takım da play-off turuna katılacak. Elemelerden gelecek takımlar ve katsıyalarına göre seribaşı takımlar netleşecek.

HEDEF GRUPLARA KALMAK

Ligde bu sezonu üçüncü tamamlayan Sarı-Lacivertliler, şampiyon Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe, bu sezon play-off'tan gruplara yükselip, ekonomik olarak da rahatlamak istiyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor


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