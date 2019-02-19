Fenerbahçe'nin Avrupa Mesaisi Sürüyor
16 dakika önce
Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
, Rusya
temsilcisi Zenit
'le 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman, U21 Takımı'nın da katılımıyla saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular; çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:51 Kaynak: İHA
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