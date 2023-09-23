Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi - Son Dakika

Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi

Fenerbahçe\'nin zaferi Avrupa\'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi
Son Güncelleme: 23.09.2023 12:17

Fenerbahçe'nin rotasyonlu kadrosuyla Nordsjaelland'ı 3-1 yendiği maç Danimarka basınında büyük yankı buldu. Manşetten mağlubiyeti ''Türk dayağı'' olarak gören Danimarka basını, ''Seviye farkı açıkça ortaya çıktı.'' ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Rotasyonlu kadrosuna rağmen rakibi karşısında rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertlilerin bu performansı Danimarka basınında büyük yankı uyandırdı.

"SEVİYE FARKI ORTAYA ÇIKTI"

Danimarka basınından Ekstra Bladet'te yer alan "Türk dayağı" başlıklı haberde, "Nordsjaelland, Türk hamamında boğulurken seviye farkı açıkça ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

"BOL GOLLÜ AVRUPA MAÇINI KAYBETTİ"

TV2 ise Nordsjaelland'ın mağlubiyeti için, "Nordsjaelland bol gollü Avrupa karşılaşmasını kaybetti. Villadsen, Danimarka ekibinin golünü attı ama bu bir puan almak için yeterli olmadı." dedi.

"SES CEHENNEMİ"

DR'de yer alan haberde ise, "Nordsjaelland, Türkiye'deki ses cehenneminde Avrupa açılış maçını kaybetti. 11 yıl sonra Avrupa'da ilk grup maçıydı ancak geri dönüş Johannes Thorup'un takımı için bir kutlama olmadı." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Futbol Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi - Son Dakika
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