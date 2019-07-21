Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu
26 dakika önce
Fenerbahçe'de Avusturya yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
'de Avusturya
yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu. İtalyan ekibi Napoli
'ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas
, kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Avusturya'da gerçekleştireceği üçüncü etap kamp çalışmaları kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Makedon futbolcu Eljif Elmas yer almadı.
Fenerbahçe'nin Avusturya kampına götüreceği futbolcu kadrosu şu şekilde:
" Harun Tekin
, Altay Bayındır
, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz
, Sadık Çiftpınar
, Serdar Aziz
, Murat Sağlam
, Hasan Ali Kaldırım
, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu
, Jailson
, Ozan Tufan
, Tolga Ciğerci
, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici
, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu
, Alper Potuk
, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues
, Vedat Muriqi, Michael Frey
, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert
Tunç." - İSTANBUL
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