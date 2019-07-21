Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu

26 dakika önce

Fenerbahçe'de Avusturya yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu, System.String[]
Fenerbahçe'de Avusturya yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu. İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Avusturya'da gerçekleştireceği üçüncü etap kamp çalışmaları kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Makedon futbolcu Eljif Elmas yer almadı.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampına götüreceği futbolcu kadrosu şu şekilde:

" Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç." - İSTANBUL
Fenerbahçe, Avusturya, Napoli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin istediği Kolarov'dan müthiş frikik golü Eljif Elmas'tan veda paylaşımı geldi Quaresma bombası! Amerika'dan 2 talip çıktı Fenerbahçe'de Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 14:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]