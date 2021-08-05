Sarı-Lacivertli kulüpte futbolu bırakmak isteyen Caner Erkin, Vitor Pereira'nın gelmesiyle bu hayalini rafa kaldırmak zorunda kaldı. Vitor Pereira, Caner'i gözden çıkarttı ve kendisine kulüp bulmasını söyledi. Caner ayrılmamak için diretse de yönetim de Pereira'nın yanında saf tuttu.
Adana Demir'in, Caner'e kapısını açtığı ve görüşmeye hazır olduğu belirtildi. Caner ayrılmamak için ısrarcı ancak şartlar onu bu transfere zorlayabilir. Kısa süre içinde bu konu netlik kazanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık - Son Dakika Spor