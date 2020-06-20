Fenerbahçe'nin başantrenörü Obradovic, İstanbul'dan mutlu ayrıldı!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Zeljko Obradovic pazartesi günü geldiği İstanbul'dan mutlu döndü. Başkan Ali Koç'un makam aracıyla İstanbul Havalimanı'na kadar götürerek bizzat uğurladığı Obradoviç'in kendisine gösterilen istek ve sevgi karşısında çok duygulandığı ve 'Evet' demeye çok yakın hislerle ülkesine döndüğü öğrenildi.



5 GÜNDE 5 GÖRÜŞME



İstanbul'da kaldığı 5 gün içinde 5 görüşme gerçekleştiren Sırp koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve genel menajer Gherardini ile bütün detayları masaya yatırıp her şeyi konuştuktan sonra dün tarifeli uçakla ülkesine döndü.



Sarı lacivertliler de resmi siteden "Değerli koçumuz Obradovic bugün (dün) itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır" açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından Sırp antrenör 3-4 gün içinde kararını kulübe iletecek.



