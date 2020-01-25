Fenerbahçe'nin başantreönrü Zeljko Obradovic: "Savunma seviyemiz çok yüksekti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin başantreönrü Zeljko Obradovic: 'Savunma seviyemiz çok yüksekti' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin başantreönrü Zeljko Obradovic: "Savunma seviyemiz çok yüksekti"

6 saat önce

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, oyuncularını özellikle yaptıkları savunma için tebrik ederek, şöyle konuştu: "İlk olarak oyuncularımı özellikle yaptıkları savunma için tebrik etmek istiyorum.

Fenerbahçe'nin başantreönrü Zeljko Obradovic:

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, oyuncularını özellikle yaptıkları savunma için tebrik ederek, şöyle konuştu:


"İlk olarak oyuncularımı özellikle yaptıkları savunma için tebrik etmek istiyorum. Bütün 40 dakika içerisinde sadece ikinci çeyreğin son 2 dakikasında konsantrasyonsuz oynadık. Onun dışındaki bütün maçın devamında savunma seviyemiz çok yüksekti, bu yüzden de maçı kazandık. Bugünkü gibi savunma yaparsanız daha hızlı oynama şansınız olur. Antrenmanlarda bunun üzerine çalışıyoruz. Çok iyi bir takımı yendik bu akşam. Williams ve genç oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son birkaç gündür hastalar ve ellerinden geleni yaptılar. Taraftarımıza da atmosfer için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Messina: "Kötü başladık ama sonuna kadar savaştık"


AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko'nun hak ettiği bir galibiyet aldığını dile getirdi.


Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Messina, "Fenerbahçe Beko ve Obradovic'i tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Kötü başladık ama sonuna kadar savaştık. Son bölümde 3 boş atış kaçırdık." ifadelerini kullandı.


Malcolm Thomas, Ivan Obradovic, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:33 
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