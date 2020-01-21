Fenerbahçe'nin başvurusundan sonra Tahkim, Lisans Kurulu'ndan açıklama istedi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'nin harcama limitleriyle yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim, Lisans Kurulu'ndan açıklama istedi.

Fenerbahçe'nin takım harcama limitleriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru oybirliğiyle reddedilirken, sarı-lacivertliler konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu da, Lisans Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama istedi. Sarı-lacivertli yönetimin toplantı talebinin üzerine perşembe günü toplanması beklenen Tahkim Kurulu, bugün acil olarak toplandı ve toplantı 1 saat sürdü. Fenerbahçeli idareciler toplantıda Lisans Kurulu'nun aldığı kararlarda çelişkiler olduğunu detaylarıyla Tahkim Kurulu'na sunarken, kurul da yapılan sunum sonrasında dosyaları Lisans Kurulu'na göndererek karar alma sebepleriyle ilgili olarak açıklama istedi. Lisans Kurulu'nun bu konuyu görüşerek perşembe günü açıklamasını Tahkim Kurulu'na bildireceği öğrenildi.

(İHA)