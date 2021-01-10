Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, yarın oynayacağı BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin, yarın oynayacağı BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte Erzurum kafilesinde şu isimler yer aldı: " Altay, Harun, Gökhan, Serhat, Nazım, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar, Caner, Gustavo, Fatih, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Uğur, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Samatta, Cisse" -İHA-

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