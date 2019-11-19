Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Belçika'daki kiralık oyuncusu Berke Özer ameliyat edildi
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Belçika'daki kiralık oyuncusu Berke Özer ameliyat edildi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin Belçika'daki kiralık oyuncusu Berke Özer ameliyat edildi

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Belçika ekibi KVC Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi Berke Özer'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Belçika'daki kiralık oyuncusu Berke Özer ameliyat edildi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Belçika ekibi KVC Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi Berke Özer'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri yer aldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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