Mesajı verdi! Batshuayi, Nordsjaelland maçı sonrası net konuştu - Son Dakika

Mesajı verdi! Batshuayi, Nordsjaelland maçı sonrası net konuştu

Son Güncelleme: 21.09.2023 23:37

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 3-1 kazandıkları Nordsjaelland maçı sonrası yaptığı açıklamada, ''Daha iyi bir Batshuayi geliyor'' dedi. Batshuayi, sahada süre aldığı için mutlu olduğunu ve zaman içinde taraftarların çok daha iyi bir Batshuayi izleyeceklerini dile getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Batshuayi, 3-1 kazandıkları Nordsjaelland maçının ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

"İYİ İŞLER YAPTIK"

Takımın 2. golünü atan başarılı futbolcu, "Açıkçası biraz karmaşık bir maç oldu. Takım olarak iyi bir pres ortaya koyduk. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ama planımız işe yaradı. Beraber kalabilmek önemliydi galip gelmek adına, bence önemli işler yaptık. Önde baskı yaptık açıkçası. Rakip top oynaması seven bir takımdı. Biz de buna müsaade etmedik ve iyi işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

"DAHA İYİ BATSHUAYI GELİYOR"

Kendi performansı hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Sahada süre aldığım için mutluyum. Sanırım 4 maç önce oynamıştım. Bugün iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bence zaman içinde insanlar çok daha iyi bir Batshuayi izleyecek" ifadelerini kullandı.

Çok iddialı! Batshuayi'den taraftara net mesaj: Daha iyi bir Batshuayi geliyor
Çok iddialı! Batshuayi'den taraftara net mesaj: Daha iyi bir Batshuayi geliyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Mesajı verdi! Batshuayi, Nordsjaelland maçı sonrası net konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesajı verdi! Batshuayi, Nordsjaelland maçı sonrası net konuştu - Son Dakika
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