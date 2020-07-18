Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında muhtemel 11'i - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında muhtemel 11'i

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler, istediği gibi geçiremediği sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.


Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesinde 50 puanla 7. basamakta bulunuyor.



Fenerbahçe'de 3 eksik


Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.


5 oyuncu ceza sınırında


Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.


Stoperler yeniden bir araya geliyor


Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde stoperlerinden faydalanabilecek. Sezon başından beri bu pozisyonda büyük sorun yaşayan ve istikrarı bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler, derbi müsabakasında 2 stoperini de oynatabilecek. Fenerbahçe'de cezasını atlatan Serdar Aziz 2 maçın ardından formasına kavuşacak.


Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Simon Falette'in de siyah-beyazlılar karşısında oynaması bekleniyor. Fenerbahçe, böylece kadrosunda bulunan 2 stoperini de derbi mücadelesinde yan yana oynatabilecek.


Muhtemel kadro


Fenerbahçe'nin, Beşiktaş derbisinde şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.


Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Jailson), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Garry Rodrigues (Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muriqi.


Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:06 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında muhtemel 11'i - Son Dakika Spor
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