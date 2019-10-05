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Fenerbahçe'nin bölüm sonu canavarı Antalyaspor!

1 saat önce

Antalyaspor, 29 Ekim 2012'de Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'nin 47 maçlık yenilmezlik serisini bitirmişti.

Fenerbahçe'nin bölüm sonu canavarı Antalyaspor!, System.String[]

Antalyaspor, 29 Ekim 2012'de Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'nin 47 maçlık yenilmezlik serisini bitirmişti.


O dönem 2009-2010 sezonunun 24. haftasında Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başlayan 38 galibiyet, 9 beraberlikle oluşan 47 maçlık seri, yine Antalyaspor ile yapılan maçta sona ermişti.


İÇ SAHADAKİ 15 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ


Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. 16. maçta ise Antalyaspor 1-0'la güldü.


YANAL'LA 30 MAÇLIK KADIKÖY SERİSİ BİTTİ


Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.


MİLLİ ARA SONRASI TAM KADRO


Fenerbahçe'de sakatlığı veya tedavisi devam eden futbolcuların milli takım arası sonrasında tam anlamıyla hazır şekilde geri döneceği öğrenildi.


Ayak tabanlığının yeniden tasarlanması için ABD'ye giden Hasan Ali ile çalışmalarına başlayan ancak tamamen hazır hale gelemeyen Rodrigues ve Moses da, maç oynayacak duruma gelecek.


Fenerbahçe, milli aranın ardından deplasmanda Denizlispor'la kozlarını paylaşacak.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:46 
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