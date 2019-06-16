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Fenerbahçe'nin borcu: 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL

59 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 tarihiyle itibariyle borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin borcu: 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL, System.String[]
Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 tarihiyle itibariyle borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğu açıklandı. Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda mali rapor tablolar hakkında bilgiler verildi. Sarı-lacivertlilerin 31 Aralık 2018 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 TL, uzun vadeli yükümlülüklerinin 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 TL ve toplam borcun ise 2018 yılı sonunda 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğu ifade edildi. Kulübün 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 821 milyon 354 bin 860 TL olduğu duyurulmuştu. Mali tablolar ilgili yönetim adına konuşan Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, faaliyetlerinin büyük kısmının döviz cinsinden olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin dövize karşı hassas bir yapısı var. Döviz varlıklarımız, döviz borçlarımızdan 300 milyon Dolar daha az. Kurlarda artış olduğu zaman dövizli borçlarımızın çokluğu nedeniyle zarar ediyoruz. Her 1 TL'lik kur artışı bize o dönem içinde 300 milyon TL'lik zarara neden oluyor. Toplam borç ve yükümlülüklerimiz 3.5 milyar TL. Bu kadar kurun arttığı ortamda TL cinsinden borçların artması normal. Yıllardan beri birikmiş bir zarar var. Bu zarar 2017 yılı sonunda 1.461 milyar TL iken 2018 yılı sonunda 1.912 milyar TL'ye yükseldi. 2018 yılında bir önceki yıla göre 2 kat gelir elde ettik. 2017'de 763 milyon TL gelir üretmişiz. 2018'de 1.260 milyar gelir, 242 milyon TL de bağış gelirleri olmuş. İki katı kadar gelir elde etmemize rağmen toplamda dönem zararı 598 milyon TL'den, 570 milyon TL'ye indi" şeklinde konuştu. Denetim kurulu adına açıklamalarda bulunan Selim Çeçen de Başkan Ali Koç'un sermaye artışına 237 milyon TL bağışta bulunduğunu söyledi.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
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