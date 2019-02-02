Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulüpte kritik durumun devam ettiğini vurgulayarak "Fenerbahçe'nin yaklaşık borcu 4-4,5 Milyar TL olarak gözükmekte" dedi.
Fenerbahçe Kulübü
Yönetim Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam
, sarı-lacivertli kulüpte kritik durumun devam ettiğini vurgulayarak "Fenerbahçe'nin yaklaşık borcu 4-4,5 Milyar TL olarak gözükmekte" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20
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