Fenerbahçe'nin borcu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin borcu açıklandı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş açıklamalarda bulundu. Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcunun 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu kaydetti.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Fuat Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Durutaş, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiğini ifade ederek, 31 Aralık 2018'e göre ise zararda azalma olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fuat Durutaş'ın açıklamaları


- İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kilosu 100 TL olan deve sütüne yoğun talep
Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar 190 milyon TL Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a büyük destek

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:39:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin borcu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]