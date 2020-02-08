Fenerbahçe?nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün Faruk Ilgaz Tesisleri 'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş açıklamalarda bulundu. Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcunun 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu kaydetti.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Fuat Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Durutaş, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiğini ifade ederek, 31 Aralık 2018'e göre ise zararda azalma olduğunu belirtti.

- İstanbul