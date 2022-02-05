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SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandı - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

05.02.2022 13:01

SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandıMehmet Vodina: Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dirMustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL,(DHA) ? Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Mehmet Vodina: Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dir

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL,(DHA) ? Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, 'Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dir' dedi.

SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk Lirası, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandı - Son Dakika


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