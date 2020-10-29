Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: "Yolumuz uzun" - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: "Yolumuz uzun"

29.10.2020 15:15

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, önlerinde uzun bir sezon olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, önlerinde uzun bir sezon olduğunu söyledi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Gustavo, sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Türk halkı için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Gustavo, sarı-lacivertli takımın sezona iyi başladığını hatırlattı.

Kolektif bir futbol sergilediklerini dile getiren Gustavo, "Sezona iyi başladık ama yolumuz uzun. Sosa ya da bir başkası fark etmez. Ben kiminle oynarsam oynayayım iyi oynamak için en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Bir kıyaslama yapmak her zaman zordur. Bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı." ifadelerini kullandı.

"Taraftarların düşüncelerinden dolayı mutluyum"

Luiz Gustavo, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan sevgisinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oynadığı her kulübün efsanesi olmaya çalıştığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Oynadığım kulübe maksimum saygıyı göstermeye ve işime odaklanmaya çalışırım. Taraftarların benim hakkımdaki düşüncesinden dolayı çok mutluyum ama yapacak daha çok şey var." diye konuştu.

Futbol oynamayı çok sevdiğini vurgulayan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha, şöyle devam etti:

"Rakip fark etmeksizin her zaman kazanmak, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bence genç futbolcular da bu anlayışta olmalı. Alex'in burada çok büyük ve önemli bir geçmişi var. Çok fazla şampiyonluk kazanmış ve iyi performanslar göstermiş. Ben daha burada yeniyim. Oynadığım kulübe saygı duymaya çalışıyorum. Kaptan olsam da olmasam da her zaman takıma yardım etmek isterim. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum."

Sahada futbolcuların birbirine saygı duymasının önemine de değinen Gustavo, teknik direktör Erol Bulut'un performansına ilişkin, "Hocamız bu sezon başında geldi ve oyun tarzını anlattı. Biz de en iyi şekilde sahaya koyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve ben bu durumu seviyorum. Hocanın istediklerini gün geçtikte daha iyi anlıyoruz. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplere saygı duyarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye bir meydan okuma hedefiyle katıldığını hatırlatan Gustavo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül ve ben bana ihtiyaç olduğu zamanlarda takıma yardım etmek istiyorum. Saha dışında da benzerim diye düşünüyorum. Ben sakin bir insanım. Sürekli güler yüzlü olmak iyi olduğum bir konu değil ama genel olarak mutlu bir insanım. Maç kazandıkça devam ettikçe bu duygu artacaktır. Bu takım uzun senelerdir şampiyon olamıyor ve bu sezonki takımdan neler beklendiğini çok iyi biliyoruz. Bu duyguları, mutluluğu taraftara bırakmamız gerekiyor. Biz motive bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Şampiyon olursak sezon sonu büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar rakiplere saygı duymamız gerekiyor."

Eski futbolcular ayak tenisinde karşılaştı

Fenerbahçe'de Luis Gustavo'nun basın toplantısından önce eski futbolcular ayak tenisi karşılaşması yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü ve eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin ikilisiyle ayak tenisinde karşı karşıya geldi.

Güzel görüntülere sahne olan mücadeleyi Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un takımı kazandı.

Dörtlü, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına poz verdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: Yolumuz uzun
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: Yolumuz uzun
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: Yolumuz uzun
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: Yolumuz uzun

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo: 'Yolumuz uzun' - Son Dakika Spor

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