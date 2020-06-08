Fenerbahçe'nin CAS'taki davasında, Nihat Özdemir, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan...

SPOR Fenerbahçe'nin CAS'taki davasında, Nihat Özdemir, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan görüntüler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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