Batshuayi, Kadıköy'de - Son Dakika
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Batshuayi, Kadıköy'de

03.09.2022 22:13
Batshuayi, Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Kayserispor mücadelesi öncesinde Kadıköy'de taraftarı selamladı.

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Kayserispor mücadelesi öncesinde Kadıköy'de taraftarı selamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı. Taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu daha sonra karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Chelsea, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batshuayi, Kadıköy'de - Son Dakika

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