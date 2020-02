Fenerbahçe'nin çöküşü böyle geldi

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı lacivertli camia kelimenin tam anlamıyla bir yıkım yaşıyor ve çıkış yolu arıyor. Ali Koç başkanlığında 2. hayal kırıklığı dönemini yaşayan sarı lacivertli kulüpte gözler yönetime ve teknik heyete çevrildi. ve sorular birbiri ardına gelmeye başladı...



Ersun Yanal devam edecek mi, bırakacak mı? Ali Koç-taraftar tartışması nasıl sonlanacak? Yeni sezonda nasıl transferler yapılacak? Bu ve benzer sorular yanıtlarını bekliyor. Ulaştığımız bilgilerin ışığında bunların cevaplarını vermeye çalışalım...



SEZON BAŞINDA 'KADRO YETERSİZ TRANSFER YAPIN' DEDİM



Ersun Yanal görevi bırakmıyor. Yönetim kurulu görevine son vermez ya da istifaya zorlamazsa bırakmaya da niyeti yok. "Daha yapacak çok işimiz var." Yanal bu sözlerle göreve devam edeceğini söylüyor. Şimdi sıkı durun... Başarısızlıkta tek sorumlunun kendisi olduğunu da kabul etmiyor. Hatta en küçük payı kendisine ayırıyor: "Ben sezon başından bu yana söyledim. 'Bu kadro yetersiz, transfer yapın' dedim. Bu işi sanki sadece onlar biliyor (Başkan Ali Koç ve eski sportif direktör Damien Comolli'yi işaret ederek). Ben de biliyorum bu işi." Ersun Hoca takım içinde tıpkı Comolli gibi etkisiz hale getirildiğini düşünüyordu. Comolli'nin son döneminde Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden bir haberi bile yalanlatma gücü dahi kalmamıştı.



BAŞKAN VE YÖNETCİLERE 'NE İSTİYORSANIZ YAPARIM' DEDİ



Aynı Ersun Yanal önceki gün maçtan sonra Ali Koç ve bazı yöneticilerle bir araya geldi. ve bakın onlara neler söyledi: "Her zaman dediğim noktadayım. Ben her türlü desteğe varım. Ne diyorsanız, ne istiyorsanız yaparım. Size ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak her türlü kararı almaya hazırım, rahat olun." Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, böyle bir durumun şu an takıma daha fazla zarar verebileceğini düşünerek bu talebi veto etti.



RAMI, MEVLÜT VE FALETTE 'YANAL'A RAĞMEN' TRANSFER EDİLDİ



Şimdi gelelim Yanal'ın "Bu işi sadece onlar mı biliyor" sözlerinin açılımına... Bu konuda vereceğimiz 3 örnek yeterli olacaktır sanırım...



ÖRNEK 1 Simon Falette: Fenerbahçe devre arasında bu oyuncuyu transfer etti. Ama Ersun Yanal bu futbolcudan haberdar değildi. Bilmediği ve ilk kez antrenmanlarda izlediği oyuncuyu oynatmadı. Oynatmadığı için de tepki aldı yönetimden.



ÖRNEK 2 Adil Rami: Fenerbahçe bu oyuncu ile ilk kez haziran ayında temasa geçti. Gelen rapor olumsuzdu. Transferinden vazgeçildi. Ama sonra her ne olduysa oldu, Adil Rami ağustosta F. Bahçe'ye geldi. Hem de o olumsuz rapora rağmen. ve oynamadan gitti.



ÖRNEK 3 Mevlüt Erdinç: Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç'in yetersiz olduğu konusunda sık sık yönetimle konuştu. Onun Fenerbahçe'de oynayamayacağını da. Ama Mevlüt transfer edildi. Ersun Yanal da onu doğru dürüst oynatmadı.



PROKOLÜN ÖNÜNDEKİ KOMBİNELER KİMLERE SATILDI?



Galatasaray derbisi sonrası protokol tribününde Ali Koç'un başına gelenler Aziz Yıldırım'ın başına gelir miydi. Buna "Hayır" yanıtı verenler çoğunlukta. Bunun gerekçesini de 'yönetmek' fiiliyle açıklıyorlar. Aziz Yıldırım gerçek bir liderdi. Hisseder, görür, önlem alırdı. Mesela protokol tribününün önündeki kombineler bilinen, tanınan insanlara satılırdı. Böylelikle herhangi bir olayın yaşanmasının önünü alırdı. Oysa Ali Koç döneminde o kombinelerin kimlere satıldığını bilmiyorlar. Dolayısıyla bu tür tepkileri bile hesaplayamıyorlar.