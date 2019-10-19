Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Denizli kafilesi belli oldu
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Fenerbahçe'nin Denizli kafilesi belli oldu

48 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Denizli kafilesi belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse, kafileye dahil edilmedi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada sakatlık sorunu yaşayan Emre Belözoğlu ile sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım, kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Denizli kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

Denizlispor, Fenerbahçe, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:47 Kaynak: AA
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