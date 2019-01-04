Fenerbahçe'nin Devre Arası Kampı
1 saat önce
Fenerbahçe Futbol Takımı, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre devre arası kampı için Antalya'da bulunan Fenerbahçeli futbolcular, günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.
Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:24 Kaynak: AA
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