Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
10.06.2021 15:08
Fenerbahçe yönetimi, sağlık ekibini değiştirme kararı aldı. Yeni sağlık kurulu başkanı Burak Kunduracıoğlu yerine Alper Kaya oluyor. Yeni takım doktorunun ise Halil Polat olacağı belirtildi. Geçen sezon yaşanan sakatlıklar yüzünden yıpranan Fenerbahçe, Burak Kunduracıoğlu yüzünden çok fazla eleştiri almıştı. Kunduracıoğlu bir dönem Galatasaray'da çalışmış, kongre üyesi olduğu iddiaları dolanmıştı.
Fenerbahçe yönetimi sağlık ekibini değiştirme kararı aldı. Burak Kunduracıoğlu yerine Alper Kaya sağlık kurulu başkanı oluyor. Yeni takım doktoru ise Halil Polat olacağı öğrenildi.
GÖZTEPE DOKTORUYDU
Fanatik'in haberine göre; Burak Kunduracıoğlu yerine Fenerbahçeliliği ile bilinen Alper Kaya sağlık kurulu başkanı oluyor. Yeni takım doktoru ise Halil Polat olacağı öğrenildi. Halil Polat Göztepe 'nin takım doktoru olarak çalışıyordu. Fenerbahçe'nin sağlık ekibi yine Acıbadem olacak. Burak Kunduracıoğlu'nun, Galatasaray'da çalıştığı için ve G. Saray kongre üyesi olduğu iddiaları üzerine gönderildiği konuşuluyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezon Kunduracıoğlu'na yönelik pek çok ithamlarda bulunmuştu.
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