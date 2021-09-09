Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Gustavo Assunçao'ya başarılar diledi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Alex de Souza, Gustavo'nun babası Paulo Assunçao ile Palmeiras'ta beraber oynamıştı. 20 yıldır Paulo ile dost olan Alex de Souza, oğlu Gustavo'ya Galatasaray'da şans diledi.

DOĞUMUNU BİLİYOR

Galatasaray'ın yeni futbolcusu Gustavo, Alex ve babası Palmeiras'ta top koştururken dünyaya gelmişti. Alex, Gustavo'nun çocukluğuna en yakından şahitlik eden isimlerden.