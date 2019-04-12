Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Can Bartu Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti (2)SEVENLERİ TAZİYE İÇİN EVİNE AKIN ETTİTÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Sinyor lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:49 Kaynak: DHA
'nin efsane ismi Can Bartu
hayatını kaybetti (2)
SEVENLERİ TAZİYE İÇİN EVİNE AKIN ETTİ
TÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Sinyor lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesinin ardından yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri gece saatlerinde Bartu'nun evine taziyeye gelerek, Güler Özbay'ı yalnız bırakmadı.
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