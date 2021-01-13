Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı
13.01.2021 15:29
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 9'uncu yılında anıldı.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 9'uncu yılında anıldı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine taraftarlar katıldı.
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