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Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu

16.09.2021 00:57
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de başlayacak mücadelede Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Sarı-lacivertlilerin Almanya'ya götürdüğü futbolcular belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kadroya aldığı futbolcular şöyle:

" Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul, Attila Szalai, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Fatih, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Valencia, Berisha." - İSTANBUL

Eintracht Frankfurt, Dimitris Pelkas, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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