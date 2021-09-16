Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu.

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