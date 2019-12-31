Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Altay Bayındır! Ozan Tufan 3 dakika ile...

Toplam 23 futbolcunun şans bulduğu sarı-lacivertli ekipte, genç kaleci Altay Bayındır 17 maçın tamamında forma giymeyi başardı.



Altay'ı, 1527 dakika ile Ozan Tufan, 1363 dakika ile Vedat Muric ve 1260 dakikayla Luiz Gustavo takip etti.



- İlk yarıda 34 gol



Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri 34 kez havalandıran Fenerbahçe, bu alanda Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un ardından en çok gol atan ekip oldu.



Sarı-lacivertli takımda, sezon başında transferi uzun süre konuşulan Kosovalı santrfor Vedat Muric, kaydettiği 10 golle en golcü isim olarak dikkati çekti.



Fenerbahçe'de Vedat Muric'i attığı 3 golle Garry Rodrigues takip ederken, 9 oyuncu 2'şer gol buldu.



Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Zanka, Nabil Dirar, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu takımı adına 2'şer gol kaydederken, Emre Belözoğlu, Jailson ve Victor Moses 1'er golle katkıda bulundu.



- Fenerbahçe'de en hırçın Gustavo



Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında en hırçın futbolcusu Luiz Gustavo oldu.



Transfer döneminin son anlarında Fransa'nın Olympique Marsilya takımından kadroya katılan Brezilyalı futbolcu, sezonun ilk yarısında 3 sarı, 1 kırmızı kart gördü.



Fenerbahçe'de Gustavo dışında ligin ilk yarısında 3 futbolcuya daha kırmızı kart gösterildi.



Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan, Garry Rodrigues ve Mauricio Isla, kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.



- Harun Tekin süre almadı



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ilk 11'de oynayan kaleci Harun Tekin, bu sezon ligde hiç forma şansı bulamadı.



Sarı-lacivertlilerin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynadığı 2 maçta kaleyi koruyan Harun, ligde ise Altay'ın gerisinde kaldı.



Sezonun ilk yarısında Harun'dan yararlanamayan sarı-lacivertliler, geçen sezon forma bulan Mehmet Ekici'yi de sezon başında kadro dışı bırakmıştı.



