Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti

Sarı-Lacivertliler'in efsane başkanlarından Ali Şen, Sabah'a röportaj verdi. Ali Şen, Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, geçmişte Fatih Terim'le yaşadığı diyaloğu açıkladı.
"Kesinlikle Fenerbahçe şampiyon olacak. Ben yürekten inanıyorum. Çok önemli transferlere imza attı Fenerbahçe. Çok iyi bir kadroya sahip. Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe şampiyon olacak. Tüm taraftarımızla tek yürek Fenerbahçe'nin yanındayız.
Ne yazık ki kulüplerin çoğu bütçesini iyi yönetemiyor. Popülist transferler yapıyorlar. Taraftarı memnun etmek için kulüpler böyle transferler yapıyor. Bu da tabii ki bütçeyi zorluyor. Nihat Özdemir dikkat çekmekte haklı bu konuya. Ben Nihat ile çalıştım, onu ben Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna aldım. Nihat çok uzun yıllar Fenerbahçe'ye emek vermiş bir isim. Zaten kulübümüzde çok kıymetli isimler yer aldı, çoğu da futbola büyük hizmetler verdi.
Ben kendisini futbolculuk yıllarından beri tanırım. Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri. Size ilk defa bir şey açıklamak istiyorum; başkanlık yaptığım süreçte Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi çalıştırması için teklifte bulunmuştum. Ona telefon açıp, teklifte bulunduğun gün bana "Dün Galatasaray ile anlaştım" dedi. Demek ki bir gün önce arasaydım, Fatih, Fenerbahçe'de olacaktı.
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