Eski Fenerbahçeli efsane Ergin Parlar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli efsane Ergin Parlar hayatını kaybetti

03.05.2023 20:12

Fenerbahçe'nin 1988-89 efsane kadrosunda yer alan eski futbolcularından Ergin Parlar, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşama veda etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ergin Parlar, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

Maksem Mahallesi Osmanbey Çıkmazı'ndaki evinde rahatsızlanan Ergin Parlar'ın yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık ekipleri, 59 yaşındaki Parlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar hayatını kaybetti

EFSANE KADRODA YER ALMIŞTI

Futbol yaşamına 1978 yılında Bursaspor altyapısında başlayan Ergin Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu efsane kadroda yer almıştı. Ergin Parlar, ayrıca Kütahyaspor, İstanbulspor, Eyüpspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor'da forma giymişti. Parlar, farklı kulüplerde antrenörlük de yapmıştı.

BURSASPOR'DAN TAZİYE

Bursaspor Kulübü, eski futbolcusu için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün mesajında, "Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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