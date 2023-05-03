Eski Fenerbahçeli efsane Ergin Parlar hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ergin Parlar, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.
RAHATSIZLIK GEÇİRDİ
Maksem Mahallesi Osmanbey Çıkmazı'ndaki evinde rahatsızlanan Ergin Parlar'ın yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık ekipleri, 59 yaşındaki Parlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
EFSANE KADRODA YER ALMIŞTI Futbol
yaşamına 1978 yılında Bursaspor
altyapısında başlayan Ergin Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu efsane kadroda yer almıştı. Ergin Parlar, ayrıca Kütahyaspor, İstanbulspor
, Eyüpspor
, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor'da forma giymişti. Parlar, farklı kulüplerde antrenörlük de yapmıştı.
BURSASPOR'DAN TAZİYE
Bursaspor Kulübü, eski futbolcusu için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün mesajında, "Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah
'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.