Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gökhan Emreciksin, Alaşehir Belediyespor'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gökhan Emreciksin, Alaşehir Belediyespor'da! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gökhan Emreciksin, Alaşehir Belediyespor'da!

6 saat önce

İstanbul Siirtgücü Spor'da forma giyen ve bir dönem de Fenerbahçe'de top koşturan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Alaşehir Belediyespor ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gökhan Emreciksin, Alaşehir Belediyespor'da!, System.String[]

İstanbul Siirtgücü Spor'da forma giyen ve bir dönem de Fenerbahçe'de top koşturan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Alaşehir Belediye spor ile anlaştı.


Avukat Tolga Şıray'ın sponsorluğuyla Alaşehir takımına bir yıllığına transfer olan Emreciksin için Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun makamında tören düzenlendi. İmza törenine, Alaşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Akgül, Avukat Avukat Tolga Şıray katıldı. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz kapsamında bulunan spor faaliyetleri çerçevesinde Alaşehir Belediyespor'a, belediye olarak destek veriyoruz. Spor insanların kardeşliğini dostluklarını geliştirir. Bizler de her türlü sosyal etkinliklere destek veriyoruz. Türkiye süper liginde mücadele etmiş bir futbolcu kardeşimizin de ilçemiz takımında görev alması bizleri ayrıca gururlandırdı. Takımımızdaki genç futbolcularımız da Gökhan kardeşimizin tecrübelerinden faydalanacaktır. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Alaşehir'e transfer olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Gökhan Emreciksin ise takımının başarısı için her şeyi yapacağını söyledi.


2009 yılında Ankaraügücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Emreciksin, büyük umutlara geldiği sarı-lacivertli formaya hasret kalmış ve bir süre sonra Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Emreciksin, Fenerbahçe'den sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor, Lapta ve Akıncılar'da forma giymiş ve son olarak İstanbul Siirtgücü'ne transfer olmuştu.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Alaşehir Belediyespor, Gökhan Emreciksin, Fenerbahçe, Alaşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı
Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor

Son Dakika Haberleri
02:06 Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu! - Son Dakika Spor
01:22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
01:20 Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika Spor
01:01 Zeljko Obradovic: "Çok savaştık ama galibiyeti hak ettiler" - Son Dakika Spor
00:41 Kayserispor 16 eksikle Trabzon'da! Trabzonspor'un iddaa oranı... - Son Dakika Spor
23:08 Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Son Dakika Spor
23:04 Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 02:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gökhan Emreciksin, Alaşehir Belediyespor'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]