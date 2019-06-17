Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergio Müslüman oldu
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergio Müslüman oldu

2 saat önce

Bir dönem Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Sergio, futbolu bıraktıktan sonra yaptığı Mekke ziyaretleri ve okuduğu Kuran ayetlerinin ardından Müslüman olmaya karar verdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergio Müslüman oldu, System.String[]
Bir dönem Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Sergio, futbolu bıraktıktan sonra yaptığı Mekke ziyaretleri ve okuduğu Kuran ayetlerinin ardından Müslüman olmaya karar verdi.

45 yaşındaki eski futbolcu Fenerbahçe'den sonra yine ülkemizde Sakaryaspor forması giymiş ve 1999'da Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuştu.

2010 yılına kadar Suudi Arabistan ve Katar takımlarında futbol oynayan Sergio, burada İslam'la tanıştı.

Uzun yıllardır İslamiyet hakkında araştırmalar yapan ve Kur'an-ı Kerim'i okuyan Sergio, geride bıraktığımız Ramazan ayında Müslüman olmaya karar verdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:48 
Sakaryaspor, Fenerbahçe
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