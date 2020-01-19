Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Olympiakos'tan da ayrıldı

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin geçen sezon kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia, Yunanistan'da da tutunamadı.



Olympiakos'tan ayrılan Benzia'nın Fransa'ya dönmesi bekleniyor. Fransız basınının haberine göre Cezayirli oyuncunun yeni adresi Fransa'da ligde kalma savaşı veren Dijon olacak.



Türkiye ve Yunanistan'da hayalkırıklığı yaratan Benzia'nın kısa bir süre içinde Dijon ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



Jose Mourinho'nun Tottenham - Olympiakos maçında top toplayıcı çocuğu tebrik etmesini hatırlıyoruz...







