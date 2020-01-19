Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Olympiakos'tan da ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Olympiakos'tan da ayrıldı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin geçen sezon kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia, Yunanistan'da da tutunamadı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, Olympiakos'tan da ayrıldı, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin geçen sezon kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia, Yunanistan'da da tutunamadı.


Olympiakos'tan ayrılan Benzia'nın Fransa'ya dönmesi bekleniyor. Fransız basınının haberine göre Cezayirli oyuncunun yeni adresi Fransa'da ligde kalma savaşı veren Dijon olacak.


Türkiye ve Yunanistan'da hayalkırıklığı yaratan Benzia'nın kısa bir süre içinde Dijon ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


Jose Mourinho'nun Tottenham - Olympiakos maçında top toplayıcı çocuğu tebrik etmesini hatırlıyoruz...



Yassine Benzia, Yunanistan, Olympiakos, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:28 
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