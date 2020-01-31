Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da

12 dakika önce

Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'a transfer olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Abdulcebrail Akbulut'un sözleşmes feshedilmişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da, System.String[]

Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'a transfer olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Abdulcebrail Akbulut'un sözleşmes feshedilmişti.


Genç futbolcunun yeni takımı belli oldu. Abdulcebrail'in yeni takımı Zonguldak Kömürspor oldu.


İnegölspor alt yapısından yetişen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Abdulcebrail, sezonun kalan 6 aylık bölümünde Zonguldakspor formasını terletecek.


Adil Rami'nin gollerini izliyoruz;


Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:32 
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