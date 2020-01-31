Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da

İnegölspor alt yapısından yetişen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Abdulcebrail, sezonun kalan 6 aylık bölümünde Zonguldakspor formasını terletecek.

Genç futbolcunun yeni takımı belli oldu. Abdulcebrail'in yeni takımı Zonguldak Kömürspor oldu.

Fenerbahçe 'den TFF 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'a transfer olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Abdulcebrail Akbulut'un sözleşmes feshedilmişti.

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