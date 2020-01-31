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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Zonguldak Kömürspor'da
12 dakika önce
Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'a transfer olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Abdulcebrail Akbulut'un sözleşmes feshedilmişti.
Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'a transfer olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Abdulcebrail Akbulut'un sözleşmes feshedilmişti.
Genç futbolcunun yeni takımı belli oldu. Abdulcebrail'in yeni takımı Zonguldak Kömürspor oldu.
İnegölspor alt yapısından yetişen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Abdulcebrail, sezonun kalan 6 aylık bölümünde Zonguldakspor formasını terletecek.
Adil Rami'nin gollerini izliyoruz;
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:32
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