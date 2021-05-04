Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor - Son Dakika
BBC

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor

04.05.2021 18:51

İngiltere'de, 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'un 2016'da Shropshire'da polis müdahalesi sonucu ölmesi ile ilgili olarak iki polis memurunun yargılandığı dava başladı. Atkinson, 33 saniye boyunca elektrik şokuna uğradıktan sonra ölmüştü. Yargılanan polis memurları suçlamaları reddetti. Davada yeni detaylar da ortaya çıktı. Savcı, sağlık sorunları olan eski golcünün elektroşok uygulamasından sonra yere düşünce kafasının tekmelendiğini açıkladı.

Birmingham Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, polis memurlarından Benjamin Monk "cinayet işlemek" ile suçlanıyor. Savcı, Monk'un, Atkinson'a elektroşok tabancası ile ateş ederek onu normalin 6 katı elektrik şokuna tabi tuttuğu, ardından da başına iki kez tekme attığını söyledi. Yargılanan diğer polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith ise "bedeni yaralamaya neden olan saldırı düzenlemek" ile suçlanıyor. Monk ve Bettley-Smith, suçlamaları reddediyor.

33 SANİYE BOYUNCA ELEKTROŞOK UYGULANDI

Dalian Atkinson, 33 saniye boyunca elektrik şokuna uğradıktan sonra ölmüştü. Savcı, elektroşok tabancası ile normalde 5 saniye elektrik şoku uygulandığını ancak 42 yaşındaki Monk'un 33 saniye boyunca tetiğe basmaya devam ettiğini belirtti. Monk, 31 yaşındaki Bettley-Smith ile birlikte 15 Ağustos 2016'da sabaha karşı Atkinson'ın babasının Telford'daki evine gitmişti. Komşuları Atkinson'ın sokakta bağırdığını ve tuhaf davrandığını bildirmişti.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor
Polis memurları Bettley-Smith ve Monk mahkemeye girerken.

KAFASINI TEKMELEDİLER

Savcı, ciddi sağlık sorunları olan Atkinson'un kapıya gelip Mesih olduğunu tekrarlaması üzerine Monk'un üç kez elektroşok uygulamaya çalıştığını, ilk ikisinde etkili olmayınca, üçüncü denemede Atkinson'ı yere düşürdüğünü açıkladı. Atkinson hareketsiz bir şekilde yerde yatarken Monk'un kuvvetli bir şekilde onun alnını tekmelediği, Bettley-Smith'in de Atkinson'a copla vurduğu ifade edildi. Atkinson hastaneye kaldırılmış, ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor
Dalian Atkinson

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Atkinson ailesinin avukatı Alexandra Healy ise iki polis memurunun da kendilerini savunmak için değil, korktukları için öfkeyle hareket ettiklerini ve makul olmayan ölçüde kuvvet kullandıklarını söyledi. Atkinson'ın tansiyon, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları vardı. Savcı ise bu sağlık sorunları nedeniyle "ölüm riski artan" Atkinson'ın, uzun süreli üçüncü elektroşok uygulanmamış ve kafasına tekme yememiş olsaydı hayatta olacağını söyledi.

GALATASARAY'A KARŞI HAT-TRICK YAPMIŞTI

Daha önce Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Aston Villa ve Manchester City gibi birçok takımda oynayan Atkinson, 22 Ekim 1995'te Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a 3 gol atmış ve Fenerbahçe bu maçta Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmişti. Atkinson'un hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe de başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor - Son Dakika Spor

BBC

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