Fenerbahçe'nin eski golcüsü van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum - Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski golcüsü van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum

29.12.2020 21:16
Fenerbahçe'nin eski golcüsü van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum, System.String[]

Manchester United'dan 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Hollanda efsanesi Robin van Persie, "Manchester United'la bir yıl daha sözleşmem vardı. Ben takımda kalmak ve sözleşmemi tamamlamak istiyordum" ifadelerini kullandı.

Robin van Persie, 2015 yılında Fenerbahçe'ye gelmeden önce Manchester United'da yaşadıklarını anlattı. Hollandalı forvet, İngiliz kulübünden ayrılarak Türkiye'ye gelişininin nedenini söyledi.

Hollanda efsanesi o döneme dair; "Manchester United'la bir yıl daha sözleşmem vardı. Ben takımda kalmak ve sözleşmemi tamamlamak istiyordum. Teknik direktör van Gaal ise benden farklı düşünüyordu ve bunu açıkça gösterdi" sözlerini sarf etti.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi isimleri de açıkladı. Dönemin Arsenal kaptanı ve aynı zamanda Manchester United eski oyuncusu van Persie, iki takımdan 6 ismi en iyileri olarak gösterdi.

EN İYİLERDEN 6 İSİM SAYDI

Hollandalı forvet açıklamasında; "En yetenekli ve en iyi için bir ismi seçmek zor olurdu. Birlikte oynadığım en iyi isimler; Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney ve Ruud van Nistelrooy olur" dedi.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski golcüsü van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum - Son Dakika Spor


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