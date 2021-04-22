Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı

Christoph Daum'un Fatih Terim'e karşı olan hisleri değişmemiş. Önce Beşiktaş'ta ardından Fenerbahçe'de elde ettiği başarılarla Türk futboluna damga vuran Alman teknik adam, bir dönem rekabet halinde olduğu Fatih Terim'le olan atışmasını uzun yıllar sonra sürdürmek istedi. Galatasaray'ın bu sezon aldığı peş peşe kötü sonuçlardan dolayı Terim'in ayrılacağının konuşulduğu dönemde, Daum eski bir gazete manşetinin fotoğrafını paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

REKABETTE ÜSTÜN TARAFTI

Christoph Daum'un Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Sarı-Lacivertliler peş peşe şampiyon olarak ezeli rakip Galatasaray'ın önüne geçmişti. O dönem Daum ve Terim arasında önemli bir rekabet vardı ama iki hoca da hep seviyeliydi. Daum, yıllar sonra bu atışmayı da sürdürdü. Alman hoca herhangi bir hakaret ya da eleştiri sözcüğü kullanmadan, eski yıllarda Terim'in 'İstifa' haberini manşete taşıyan gazeteyi okuduğu sıradaki çekilmiş fotoğrafı paylaştı. Bu da futbolseverlerin yeni gündemi oldu.