Fenerbahçe'nin eski kalecisi Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu, babasının izinde!

Süleyman Arat - Spor Arena | Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda sarı lacivertlilerin kalesini koruyan Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu Kulbilge babasının izinde ilerliyor. Fenerbahçe'nin U17 takımında gösterdiği performansla A takımla Topuk Yaylası kampına seçilen Bartu, istekle çalışarak gelecekte babası gibi kaleye geçmek istediğinin mesajını veriyor. Kalecilik eğitimine 6 yaşındayken başlayan, 17 yaşındaki eldiven yan toplardaki başarısıyla ve soğuk kanlı kaleciliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

'BOYNUZ KULAĞI GEÇER'

Bugün 17 yaşında ve 1.91 boyunda olan Bartu kendisine rol model olarak seçtiği babasını geçmek için çabalayacak. 2 senedir altyapısında yer aldığı Fenerbahçe'de bu yıl da A takım kampın davet edilen oğlu ile ilgili olarak Serdar Kulbilge ise 'Boynuz kulağı geçer misali Bartu da beni geçer. Biz 17 yaşında kaleci olduk ama şimdiki nesil 6-7 yaşında eğitime başlıyor" dedi.