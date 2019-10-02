Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Benzia takımını yaktı

Fenerbahçe'nin iki eski oyuncusu Valbeuena ve Benzia'nın formasını giydiği Yunan ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda yediği 3 golle sahadan puansız ayrıldı.



Maçın kader anı ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Benzia'nın kırmızı kartla oyundan atılması oldu. Cezayirli futbolcu maçın 57. dakikasında ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu dakikadan sonra ev sahibi Kızılyıldız eksik rakibi karşısında 3 gol birden buldu.



Olympiakos'ta Valbuena ise yedekler arasında yer aldı.



Valbuena'nın Fransa Ligue 1'deki günlerini hatırlıyoruz...



