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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Radomir Antic hayatını kaybetti
6 saat önce
Fenerbahçe'de 1977-1978 sezonunda forma giyen Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'de 1977-1978 sezonunda forma giyen Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Radomir Antic, Barcelona ve Atletico Madrid'de teknik direktörlük yapmıştı.
Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:28
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