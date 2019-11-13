Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'ya Yunanistan'da 8 ay hapis cezası
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'ya Yunanistan'da 8 ay hapis cezası - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'ya Yunanistan'da 8 ay hapis cezası

7 saat önce

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Yunanistan'da hakaret ve maçın normal akışını bozma amacıyla oyun alanına girmesi suçlarıyla 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'ya Yunanistan'da 8 ay hapis cezası, System.String[]

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Yunanistan'da hakaret ve maçın normal akışını bozma amacıyla oyun alanına girmesi suçlarıyla 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Pereira, Yunanistan'da Olympiakos futbol takımının başında iken Panathinaikos ile oynanacak maç öncesi çıkan olaylara sebebiyet vermesi nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

2015 yılında başkent Atina'da Panathinaikos karşılaşması öncesi sahaya giren Portekizli teknik adam, Panathinaikos taraftarlarının bulunduğu "Gate 13" tribününe karşı elleriyle "gelin" işareti yapmış, ardından taraftarlar sahaya inerek, futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

Dün sonuçlanan davada Atina Ceza Mahkemesi, Pereira'ya hakaret ve maçın normal akışını bozma amacıyla oyun alanına girmesi suçlarıyla 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

Yunanistan'da yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Pereira, şu anda Çin'in Shanghai SIPG ekibini çalıştırıyor.

Fenerbahçe, Yunanistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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