Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'nun Corinthians planını corona virüs bozdu

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs (koronavirüs) salgını nedeniyle tüm dünyada kepenk kapatan futbol sektörü büyük bir kriz içerisine girdi. Bu krizden etkilenen futbolculardan biri de Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano...









Brezilyalı oyuncu, bu yaz formasını giydiği Al-Nasr'dan ayrılarak Corinthians'a transfer olup ülkesine dönmenin planlarını yapıyordu. Ancak Al Mowaten gazetesinin Brezila basınına dayandırdığı habere göre, Corinthians girdiği ekonomik kriz sebebiyle Giuliano'nun transferinden vazgeçti.



GIULIANO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?



2018 yılında Fenerbahçe'den Al-Nasr'a transfer olan Giuliano'nun takımıyla sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Al-Nasr formasıyla geçen sezon hem lig hem de Süper Kupa zaferi yaşayan Brezilyalı yıldız, daha önce Zenit, Gremio ve Internacional formalarını da giymişti.



