Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch, koronavirüse yakalandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Slovak futbolcu Mirorslav Stoch, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.

"STOCH İYİ DRİBLİNG YAPAR"

Miroslav Stoch'un formasını giydiği Yunan Kulübü PAOK da, Instagram hesabından oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Yunan ekibi mesajında, "Kovid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" sözleri kullanıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kulüp Stoch'un sağlık durumunun iyi ve anbean Slovak futbolcunun durumunun takip altında olduğunu belirtti. Yunanistan Ligi'nde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.