Fenerbahçe'nin Euroleague Kupasının Anıtı Açıldı
32 dakika önce
- Fenerbahçe'nin Euroleague kupasının anıtı açıldıİSTANBUL - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda müzesine götürdüğü Turkish Airlines Euroleague kupasının anıtı Behçelievler'de açıldı.
- Fenerbahçe
'nin Euroleague kupasının anıtı açıldı
İSTANBUL - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı
'nın 2016-2017 sezonunda müzesine götürdüğü Turkish Airlines Euroleague kupasının anıtı Behçelievler'de açıldı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Turkish Airlines Euroleague'in 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak müzesine götürdüğü kupa, Bahçelievler
Belediyesi tarafından Kocasinan Merkez
Mahallesi Kemal Sunal
Caddesi'nde anıtlaştırıldı. Sarı-lacivertli kulüpten kimsenin katılmadığı açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu
, " Fenerbahçe Kulübü
'nden randevu istedik ama onlar da çok yoğundu. Burada bir anıtları olduğunun bilinmesini istiyoruz. Fenerbahçe camiasını tebrik ediyoruz, inşallah bu sene de ikinci kez kupayı alacaklar, öyle gözüküyor" ifadelerini kullandı.
Heykeltraş Coşkun Özer tarafından yapılan anıt, 7 metre yüksekliğinde ve Euroleague kupasının üzerinde basketbol topu ile sarı-lacivertli bir basketbolcu figürü yer alıyor. Açılışa katılan az sayıda Fenerbahçe taraftarı da anıt ile bol bol fotoğraf çektirerek marşlar söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:18 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin Euroleague Anıtı Açıldı
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