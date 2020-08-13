Fenerbahçe'nin formalarına yoğun ilgi

Depolardaki stokların tükendiği belirtilirken, formaları üreten Adidas'tan sürekli yeni talep yapıldığı dile getirildi.

Sarı lacivertli kulübün amiral gemisi olan çubuklu formanın her sezon olduğu gibi en yoğun talebi aldığı kaydedilirken, altın ve lacivert formalara da rekor talep olduğu öğrenildi.

Fenerium'un resmi internet sitesi yoğun trafik kaynağı nedeniyle çökmelere uğrarken, Fenerim'un satış mağazaları da sarı lacivertli taraftarların akınına uğradı.

Fenerbahçe Kulübü'nün şu ana kadar forma satışlarındaki sayıları şu şekilde:

Geçen sene ilk günün yaklaşık 3 katı forma satıldı.

30 bine yakın forma satıldı.

Her forma alan kişi minimum 2 forma satın alarak mağazalardan çıktı.

Forma alışverişi yapanlar formanın yanı sıra tişört, maske de aldılar ve Fenerium'un genel satışına da etki ettiler