Fenerbahçe'nin forvet transferi adayı Marko Livaja ile ilgili son dakika gelişmesi!

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen AEK'nın forveti Livaja hakkında Yunanistan'dan önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Novasports.gr'nin haberine göre Livaja'nın maliyeti, Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu aşıyor ve bu transferin olması neredeyse imkansız.

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin,Türk Futbol Federasyonu ve UEFA'nın kıskacında olduğu ifade edilirken, sarı lacivertlilerin bu transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

Öte yandan AEK kaptanının Erol Bulut tarafından bizzat istenildiği yazılan haberde, başarılı teknik adamın bir yandan da Fenerbahçe altyapısından çıkan genç oyuncuları hücum bölgesinde değerlendirmek üzere çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Bu sezon AEK ile toplam 41 maça çıkan 26 yaşındaki Hırvat forvet Marko Livaja, 15 gol 12 asistlik performansıyla dikkat çekti.